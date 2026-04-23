الرئيس الأوكراني یکشف عن تفاصيل اتفاقيات أمنية مع السعودية وقطر والإمارات

أربيل (كوردستان24)- صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الیوم الخمیس 23 نیسان/ابریل 2026، بأن بلاده وقّعت "صفقة طائرات مسيّرة" مع الدول الخليجية الثلاث، بهدف مساعدتها على تصنيع طائرات مسيّرة وصواريخ اعتراضية بتكلفة أقل بكثير.

وقد قام زيلينسكي بجولة في دول الخليج، لكن لم يُعلن بعد عن تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين أوكرانيا ودول الخليج.

وكتب زيلينسكي: "قد تتراوح تكلفة طائرة شاهد المسيّرة (منخفضة التكلفة، إيرانية التصميم) بين 80 و130 ألف دولار. وسيتم تدميرها ليس بصاروخ تبلغ قيمته 3-4 ملايين دولار، بل بصاروخ اعتراضي لا تتجاوز تكلفته 10 آلاف دولار"، مضيفًا أنه يرغب في مساعدة دول الخليج على الدفاع عن نفسها.

وفي تصريح أدلى به في وقت سابق من هذا الشهر، قال زيلينسكي إن أوكرانيا ستحصل، مقابل خبرتها في مجال الطائرات المسيّرة، على أسلحة دفاع جوي لحماية بنيتها التحتية للطاقة، إلى جانب النفط والديزل، وفي بعض الحالات، مساعدات مالية. ولم ينشر المسؤولون الأوكرانيون تفاصيل الاتفاقية النهائية.



المصدر: AP