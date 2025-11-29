بايرن يُسقط سانت باولي بهدفين قاتلين في 3 دقائق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- سجل بايرن ميونيخ المتصدر هدفين في غضون 3 دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، وحقق فوزا متأخرا على ضيفه سانت باولي 3-1 السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم سانت باولي سريعا عبر الفرنسي أندرياس هونتوندجي (6)، وأدرك بايرن التعادل بهدف مدافعه البرتغالي رافايل غيريرو (44)، قبل أن يسجل عملاق بافاريا هدفين في ثلاث دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع عبر الكولومبي لويس دياس (90+3) والبديل السنغالي نيكولاس جاكسون (90+6).

ورفع بايرن رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول وابتعد بفارق 8 نقاط عن ملاحقه لايبزيغ المتعادل سلبا مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الجمعة، و11 نقطة عن باير ليفركوزن الذي يستقبل بوروسيا دورتموند في ختام هذه الأمسية.

ويأتي هذا الفوز، بعد ثلاثة أيام من تلقي بايرن هزيمته الأولى على الإطلاق هذا الموسم في كافة المسابقات بسقوطه في ملعب الإمارات أمام أرسنال الانكليزي 1-3 في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، بعد سلسلة من 17 فوزا وتعادل.

كما واصل بايرن سلسلة انتصاراته في ملعبه "أليانتس أرينا" حيث فاز في جميع مبارياته هذا الموسم، حاصدا 21 نقطة في 7 مباريات.

أشاد حارس مرمى بايرن القائد مانويل نوير بـ"ثقة" فريقه، قائلا "واصلنا التقدم بعد تأخرنا بهدف، ولم يحالفنا الحظ في تسديد ثلاث كرات في القائم. كانت الأهداف المتأخرة مصدر ارتياح".

9 هزائم تواليا لسانت باولي

في المقابل، مُني سانت باولي بهزيمته التاسعة تواليا، منها 6 من دون أن يهز شباك منافسيه. منذ 14 أيلول/سبتمبر وفوزه الثاني والأخير حتى الآن في "بوندسليغا" على أوغسبورغ 2-1 في المرحلة الثالثة.

كما يعود آخر فوز لسانت باولي على الفريق البافاري في الدوري إلى 6 شباط/فبراير 2002 بنتيجة 2-1.

وأجرى البلجيكي فنسان كومباني مدرب عملاق بافاريا أربعة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي خاضت مباراة لندن، فزج بكل من توم بيشوف وغيريرو ودياس والكوري الجنوبي كيم مين-جاي أساسيين. وأبقى على مقاعد البدلاء الكرواتي يوزيب ستانيسيتش، وسيرج غنابري والفرنسي ميكايل أوليسيه، وأراح مواطن الاخير دايو أوباميكانو.

ولم يكد الحكم يطلق صافرة البداية، حتى فاجأ سانت باولي أصحاب الارض بهدف من هجمة مرتدة بعد لعبة مشتركة بين القائد الاسترالي جاكسون إيرفاين والبرتغالي ماتياس بيريرا لاجي، لتصل الكرة إلى الفرنسي هونتوندجي الذي قاوم كيم على الجانب الأيسر من منطقة الجزاء وسدد الكرة بيمناه في القائم القريب فشل القائد الحارس مانويل نوير في ابعادها (6).

وأصاب لينارت كارل ابن الـ 17 عاما وبيشوف القائم في مناسبتين (23 و34).

وأدرك بايرن التعادل قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي بعد تمريرة من دياس المُتمركز على الجانب الأيمن من منطقة الجزاء إلى غيريرو الذي سددها بقدمه اليسرى من مسافة قريبة (44).

وكاد المهاجم الانكليزي هاري كاين أن يخطف هدف التقدم بعدما سيطر على الكرة بصدره وسددها بيمناه، لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر (81).

ومنح دياس التقدم لبايرن بعد تمريرة من يوزوا كيميش داخل منطقة الجزاء تابعها الكولومبي على يمين الحارس البوسني نيكولا فاسيلي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، رافعا رصيده إلى 7 أهداف في الدوري هذا الموسم.

وحسم البديل جاكسون الفوز بتسجيله الثالث بعد ثلاث دقائق بتسديدة من مسافة قريبة.

الملا يواصل تألقه

وواصل هوفنهايم سلسلة اللاهزيمة للمباراة السابعة تواليا في مختلف المسابقات، منها 6 في الدوري، بفوزه على ضيفه أوغسبورغ 3-0، رافعا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع موقتا.

وحقق هايدنهايم فوزه الأول بعد سلسلة من 7 مباريات لم يذق خلالها طعم الانتصار (تعادلان مقابل 5 هزائم)، والثاني له هذا الموسم على حساب مضيفه أونيون برلين 2-1.

وسجل اللبناني الأصل الالماني الجنسية سعيد الملا (19 عاما) هدفا قاتلا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وقاد فريقه كولن إلى تعادل ثمين أمام مضيفه فيردر بريمن 1-1.

ويلعب الأحد هامبورغ مع شتوتغارت، وأينتراخت فرانكفورت مع فولفسبورغ، وفرايبورغ مع ماينتس.