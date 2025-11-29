كهرباء كوردستان تعود تدريجياً.. بدء إعادة تدفّق غاز كورمور بعد ساعات من الهجوم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بدأت عملية إعادة تدفّق الغاز إلى محطة كورمور فعلياً، بعد ساعات من الهجوم الذي أدى إلى تراجع كبير في إنتاج الكهرباء داخل إقليم كوردستان.

وبحسب معلومات حصرية حصلت عليها كوردستان 24، دخلت العملية مرحلة التنفيذ خطوةً بخطوة، مع عودة الغاز تدريجياً إلى خطوط النقل المؤدية إلى محطات إنتاج الطاقة.

ووفق المعطيات الفنية، تحتاج مراحل إعادة ضخ الغاز إلى عدة ساعات قبل الوصول إلى حالة الاستقرار، يعقبها عمل تقني متخصص لضمان جاهزية الغاز لتغذية محطات الكهرباء، وذلك خلال ما يقارب 10 ساعات إضافية.

كما ستنطلق لاحقاً عملية إعادة تشغيل الميجاواطات المفقودة وربط المحطات بالشبكة الوطنية، وهي مرحلة تمتد ما بين 4 إلى 10 ساعات بحسب التقديرات الأولية.

تعرضت حقل كورمور خلال الفترة الأخيرة إلى سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة، ما تسبب في توقّف جزئي للغاز وانخفاض نحو 80% من إنتاج الكهرباء في الإقليم.

وتعد محطة كورمور من أهم مصادر تزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز، وتعطلها يؤدي مباشرةً إلى نقص ساعات التجهيز.

وتواصل فرق وزارة الكهرباء أعمالها الميدانية على مدار الساعة لإعادة الوضع الكهربائي إلى طبيعته قبل الحادث، وسط متابعة حكومية مباشرة لضمان استقرار الشبكة ومنع حدوث أي اضطرابات إضافية.