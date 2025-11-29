حصيلة قتلى حرب غزة تتجاوز 70 ألفاً منذ 2023

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة، اليوم السبت، إن حصيلة القتلى في القطاع منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والحركة قبل أكثر من عامين، تجاوزت 70 ألف شخص.

وتأتي هذه الحصيلة في وقت لا يزال وقف إطلاق النار الذي أبرم بضغط أمريكي ودخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، صامداً رغم تبادل الطرفين الاتهامات بانتهاك شروطه.

وأفادت الوزارة في بيان أن عدد القتلى في الحرب ارتفع إلى 70100 شخص.

وقالت إن 354 فلسطينياً قُتلوا بنيران إسرائيلية منذ سريان وقف إطلاق النار.

وأضافت أن جثتين وصلتا إلى مستشفيات قطاع غزة في الساعات الـ48 الماضية، إحداهما انتُشلت من تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن الارتفاع في الحصيلة يعود إلى إدراج بيانات 299 جثة بعد معالجتها واعتمادها من الجهات المختصة.

ورغم الهدنة، لا يزال القطاع يعيش أزمة إنسانية عميقة.

وتزامن إعلان الحصيلة مع إحياء الأمم المتحدة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.

وقال الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش في بيان "بأشكال عدة، شكلت هذه المأساة اختباراً للمعايير والقوانين التي وجهت المجتمع الدولي لأجيال".

وأضاف أن "قتل هذا العدد الهائل من المدنيين والنزوح المتكرر لشعب برمته ومنع إدخال المساعدة الإنسانية لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف".

واعتبر غوتيريش أن "وقف إطلاق النار الأخير يشكل بارقة أمل. من الضروري الآن أن يحترمه جميع الأطراف تماماً، ويعملوا بنية حسنة في اتجاه حلول تعيد للقانون الدولي (اعتباره) وتعززه".

واندلعت حرب غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي أسفر عن مقتل 1221 شخصاً. وفي ذلك اليوم خطف مسلحون 251 شخصاً إلى داخل غزة.

ومع بدء الهدنة الأخيرة، كانت الفصائل الفلسطينية تحتجز 20 رهينة على قيد الحياة و28 جثة لرهائن قتلى.

ومنذ ذلك الحين، أفرجت حماس عن جميع الرهائن الأحياء وأعادت رفات 26 من الرهائن القتلى.

وفي المقابل، أفرجت إسرائيل عن نحو ألفي معتقل فلسطيني من سجونها وأعادت جثامين مئات الفلسطينيين.

المصدر: فرانس برس