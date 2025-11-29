الآلوسي يدعو المسؤولين في "الخضراء" للاقتداء بأخلاق القيادات الكوردية في إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أشار السياسي العراقي مثال الآلوسي إلى الحفاوة التي اُستقبل بها، الرئيس بارزاني في شرناخ اليوم السبت، والروح الوطنية التي غمرت المواطنين في شمال كوردستان، كما ربط ذلك بنجاح مؤتمر ميبس في استقطاب أهم الشخصيات، ودعا المسؤولين العراقيين إلى الاقتداء بأخلاق الكورد والقيادات الكوردية في إقليم كوردستان.

وقال الآلوسي في تدوينة على منصة "إكس"، "دهوك قاعة مؤتمر ميبس للسلام والأمن في قاعة خاصة لكبار الشخصيات استقبل صاحب الدعوة السيد مسرور بارزاني، ضيوف المؤتمر الوافدين من اربعة قارات والدول المهمة وأدباء وباحثين وبرلمانيين وكنت في قاعة الشرف هذه جالساً أتصفح الحضور وأنعم بأن أعيش هذه اللحظات الخاصة وكم تمنيت ان ينقل الاعلام ما أرى؛ رؤساء، ورؤساء وزراء، وزراء، رؤساء كتل، وبرلمانيين، بالأمس القريب تصدروا جولات الشتائم والطعن وإطلاق الاتهامات بحق الكورد وكوردستان استهدفوا الرئيس البارزاني أو السيد مسرور وحكومته وشككوا في حق الكورد في الحياة الكريمة وبما أنجزته كوردستان من تطور وازدهار".

وأضاف: "كنت أول الحضور وجالساً قرب كاك مسرور ويتوالى من شتم وهدد بالأمس القريب ويدخلون بابتسامة عريضة ويتقدمون بحرارة المصافحة ومنهم من يفتح ذراعيه مقبلاً مؤكدا حبه للكورد والزعيم البارزاني، كنت أراقب وأتألم على أدب وخلق مسعود ومسرور وهما يرحبان بثقة وحكمة وبعمق الحقوق والتسامح الكوردي المترفع. وحضر الجنوال مظلوم عبدي، واستقبله ورحب به الأخ مسرور وانا جالس بقربهما وأرقب حرارة وصورة قوة الوحده الكوردية وهي ترسم معالم الشرق الأوسط الجديد وكنت جالساً وتعرفت على وفود من البرلمان التركي ثم حضر رئيس وزراء تركيا الأسبق وانا ارقب تحركاً لبعض الضيوف لم افهمه وقتها واليوم اخبار العالم تعلن عن زيارة تأريخية للزعيم القومي الكوردي مسعود بارزاني، وباستقبال مهيب في شرناخ الترك كوردية! يا إلهي أنا اتذكر جيداً كيف تمنع وتهين السلطات التركية اي كوردي يعبر تركيا الى كوردستان".

وتابع: "يا اهل حكومة وبرلمان الخضراء افلا تغارون او تتعلمون من إنجازات كوردستان السياسية والحكومية والعمرانية افلا تتعظون واليوم كلكم تنددون بالهجوم الإرهابي على كوردستان في حقول كورمور الغازية ووالله انتم ومنكم من علم وخطط ونفذ هذا الهجوم الإرهابي الجبان وكل همكم اليوم تقاسم الوزارات والغنائم بئس ما تفعلون".