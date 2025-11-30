مسؤول من وزارة الثروات الطبيعية: الشركات المشغلة لحقل كورمور تطالب بضمانات للسلامة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الثروات الطبيعية، في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، أن الجهود لاستئناف ضخ الغاز وتطبيع وضع الكهرباء مستمرة، ومن المتوقع أن يعود الوضع إلى طبيعته اليوم.

وصرحت الدكتورة غزال هوستاني، المدير العام للعقود في وزارة الموارد الطبيعية بحكومة إقليم كوردستان، في تصريح لـ كوردستان24، قائلة: "كل من وزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية تواصلان جهودهما لاستئناف ضخ الغاز، وإن شاء الله اليوم سيعود ضخ الغاز ووضع الكهرباء إلى طبيعته".

وأكدت هوستاني أيضاً أن الشركات وموظفيها يطالبون بضمانات للسلامة، وقالت في هذا الصدد: "الشركات والموظفون يريدون ضمانات للسلامة، وهذا يتطلب أن تتخذ الحكومة الاتحادية إجراءات على أعلى مستوى لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى".

وأعلنت وزارة الكهرباء في بيان لها، اليوم الأحد، أنه عند الساعة الثانية من فجر اليوم بدأ نقل الغاز من حقل كورمور إلى محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، مما أتاح إعادة تشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة خلال الأيام الماضية.

وأوضح البيان أن المنظومة الكهربائية تشهد تحسناً ملحوظاً منذ بدء تدفق الغاز، متوقعاً عودة الاستقرار الكامل خلال 24 ساعة في حال استمرار الإمدادات دون انقطاع.

واختتمت وزارة الكهرباء بيانها بالتأكيد على متابعتها للتطورات الفنية لحظة بلحظة، بهدف تأمين استمرارية التجهيز وتحسين ساعات التجربة للمواطنين.