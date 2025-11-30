سنتكوم: دمرنا 15 موقعاً لداعش جنوب سوريا بالتعاون مع وزارة الداخلية السورية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، أنه دمر الأسبوع الماضي 15 موقعاً تابعاً لتنظيم داعش في مناطق جنوب سوريا، بالتعاون مع وزارة الداخلية السورية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إن المواقع المستهدفة تضمنت مستودعات أسلحة في أجزاء مختلفة من محافظة ريف دمشق، وقد جرى تدميرها خلال عدة غارات جوية وعمليات برية نفذت بين 24 و27 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضاف البيان أن العملية المشتركة أسفرت عن تدمير أكثر من 130 قذيفة مورتر وصاروخاً، إضافة إلى المدافع الرشاشة والألغام المضادة للدبابات وعبوات ناسفة بدائية الصنع، إلى جانب كمية من المخدرات.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، أن "العملية الناجحة مع وزارة الداخلية السورية تضمن الحفاظ على المكاسب التي تحققت ضد تنظيم داعش، وتمنع التنظيم من تجديد نشاطه أو تصدير هجماته الإرهابية إلى الولايات المتحدة والعالم".

ويذكر أن تنظيم داعش سيطر منذ 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، وأعلن إقامة "الخلافة الإسلامية"، قبل أن يُطرد من العراق عام 2017 ومن سوريا عام 2019، إلا أنه ما زال ينشط في مناطق صحراوية نائية رغم فقدانه السيطرة على أي أراضٍ.