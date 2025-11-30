مسرور بارزاني يصدر توجيهاً بمنح الأراضي السكنية للموظفين بصفة عقود

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد مصدر من وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أنه بناءً على توجيه رئيس الحكومة مسرور بارزاني، تمت الموافقة على منح الأراضي السكنية للموظفين العاملين بصفة عقود.

وقال المصدر في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن من شروط الاستفادة من هذا القرار ألا تقل مدة خدمة الموظف عن 8 سنوات.

وأشار إلى أن نفس الإجراءات والشروط الواردة في دليل توزيع الأراضي على الموظفين والمتقاعدين في إقليم كوردستان رقم (2) لسنة 2024 ستُطبق على الموظفين العاملين بصفة عقود أيضاً.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان قد قرر في 27 آذار/مارس 2024، بتوجيهٍ من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، توزيع الأراضي على جميع الموظفين الذين لم يستفيدوا سابقاً من منحها، ونُشر القرار في 28 أيار/مايو 2024 في جريدة وقائع كوردستان.