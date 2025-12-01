الدوري الاسباني.. برشلونة في الصدارة وريال مدريد يواصل نزيف النقاط

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- واصل ريال مدريد نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيّفه جيرونا 1-1، الأحد، في المرحلة الثانية عشرة من بطولة إسبانيا في كرة القدم، وفشل في استعادة الصدارة.

وتقدم النادي الكتالوني الذي اسدى خدمة لجاره برشلونة حامل اللقب، عبر لاعب الوسط الدولي المغربي عز الدين أوناحي (45)، وأدرك الدولي الفرنسي كيليان مبابي التعادل (67 من ركلة جزاء).

وهو التعادل الثالث تواليا لريال مدريد في الليغا، فتراجع إلى المركز الثاني برصيد 33 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة الذي انتزع الصدارة السبت بفوزه على ضيفه ديبورتيفو الافيس 3-1.

وكانت أول فرصة خطيرة لريال مدريد إثر تسديدة قوية للتركي أردا غولر بيسراه من خارج المنطقة بجوار القائم الايمن (9).

ورد جيرونا بتسديدة قوية للأوكراني فيكتور تسيغانكوف من خارج المنطقة تصدى لها على دفعتين الحارس البلجيكي تيبو كورتوا العائد إلى الفريق بعد تعافيه من المرض، وأخرى لأوناحي بجوار القائم الأيسر (27).

وكاد المدافع البرازيل إيدر ميليتاو يفعلها برأسية من مسافة قريبة ابعدها الحارس الأرجنتيني باولو غاسانيغا بصعوبة قبل أن يشتتها الدفاع (39).

ونجح مبابي في افتتاح التسجيل عندما استغل دربكة داخل المنطقة إثر هجمة قادها بنفسه لكن الهدف ألغي بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد في أيه آر بداعي لمسه الكرة بيده قبل متابعتها داخل المرمى (41).

ومنح أوناحي التقدم لجيرونا بتسديدة قوية رائعة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من تسيغانكوف بعد هجمة سريعة منسقة (45).

وهو الهدف الثالث لأوناحي هذا الموسم.

وأنقذ كورتوا مرماه من هدف ثان بتصديه لتسديدة قوية للأوكراني الآخر فلاديسلاف فانات من داخل المنطقة (57).

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء إثر عرقلة البرازيلي فينيسيوس جونيور داخل المنطقة المحرمة من المدافع هوغو رينكون، فانبرى لها مبابي على يمين الحارس كاسانيغا (67).

وهو الهدف الرابع عشر لمبابي في الليغا معززاً صدارته لائحة الهدافين بفارق ستة أهداف أمام أقرب مطارديه البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) والكوسوفي فيدات موريكي (ريال مايوركا).

ومرر مبابي كرة إلى فينيسيوس فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة وسددها فوق العارضة (80).

وأهدر البديل جويل روكا فرصة توجيه الضربة القاضية للنادي الملكي عندما انطلق خلف الدفاع وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسدد بقوة بين يدي كورتوا (84).

وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء رايو فايكانو مع فالنسيا.