الذهب يتراجع عن أعلى مستوى له في 3 أسابيع بفعل جني الأرباح

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين عن أعلى مستوى لها في 3 أسابيع، حيث عمد المستثمرون إلى جني الأرباح وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر بينما سجلت الفضة مستوى قياسيا مرتفعا.

الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.3% مسجلا 4222 دولارا للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 13 نوفمبر يوم الجمعة، وارتفعت العقود الآجلة تسليم ديسمبر 0.2% إلى 4261.60 دولار للأوقية، فيما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.2% لتصل إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 57.60 دولار للأونصة..

تتوقع الأسواق حاليا بنسبة 87% خفض أسعار الفائدة في هذا الشهر، وفقا لأداة "فيد ووتش"، حيث عززت التصريحات الصادرة عن لعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى ضعف البيانات الاقتصادية عقب الإغلاق الحكومي الأخير، التوقعات بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة هذا الشهر.

يرتفع الذهب الذي لا يدر عائدا، عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة وخلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي، ويتطلع المستثمرون إلى بيانات قطاعي التصنيع والوظائف في القطاع الخاص في أمريكا المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لتقييم احتمالات خفض الفائدة خلال اجتماع البنك في 10 ديسمبر الجاري.

استقر الدولار قرب أدنى مستوى له منذ 17 نوفمبر، ما جعل الذهب المقيم به أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين 0.2% إلى 1669 دولارا، بينما ارتفع البلاديوم 2.3% إلى 1483.50 دولار.

المصدر.. الاقتصادية