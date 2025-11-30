فياريال يواصل انتصاراته المتتالية ومطاردة برشلونة وريال مدريد

منذ 21 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أهدى كارلوس موليرو فريقه فياريال فوزا مجنونا على حساب مضيفه ريال سوسييداد 3-2، اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وبالتالي واصل عروضه القوية بانتصاره الخامس توالياً وتضييق الخناق على برشلونة وريال مدريد.

وتقدم فريق "الغواصات الصفراء" بهدفين لأيوسي بيريس (31) وموليرو (57)، ورد ريال سوسييداد بهدفين لكارلوس سولر (60) واندير بارينيتشيا (87)، قبل أن يخطف موليرو هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وهذا الفوز الخامس توالياً لفياريال والعاشر هذا الموسم فارتقى إلى المركز الثاني مؤقتاً برصيد 32 نقطة بفارق الأهداف أمام ريال مدريد الذي يحل ضيفاً على جيرونا لاحقا، وبفارق نقطتين خلف برشلونة حامل اللقب والذي انتزع الصدارة من النادي الملكي بفوزه على ضيفه ديبورتيفو الافيس 3-1 السبت في افتتاح المرحلة، فيما تجمّد رصيد ريال سوسييداد عند 16 نقطة في المركز التاسع.

وافتتح بيريس التسجيل بعد متابعته من مسافة قريبة عرضية لألفونسو بيدراسا (31).

وعزّز الضيوف تقدمهم عبر موليرو بعدما هيّأ له بيريس الكرة بكعب قدمه قبل ان يسددها قوية من خارج المنطقة داخل المرمى (57).

وقلّص سوسييداد النتيجة بعد ثلاث دقائق بتسديدة رائعة لسولر من خارج المنطقة (60)، وأدرك بارينيتشيا التعادل من ركلة حرّة رائعة في الزاوية البعيدة لمرمى فياريال (87).

ونجح فياريال في اقتناص فوز مثير في اللحظات الاخيرة من المباراة بعد ركلة ركنية أحدثت دربكة في منطقة سوسييداد حيث وصلت الكرة إلى موليرو الذي سددها بقوة من مشارف المنطقة هزّت شباك أصحاب الأرض (90+5).

ويلعب لاحقاً أيضاً إشبيلية مع ريال بيتيس، وسلتا فيغو مع إسبانيول.

وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء رايو فايكانو مع فالنسيا.