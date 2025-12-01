64 منهم أجانب.. تسجيل 87 حالة جديدة من الإيدز خلال العالم الحالي في إقليم كوردستان

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في اليوم العالمي للإيدز، أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان تحت شعار "التغلب على الإصابة، التغيير في مواجهة الإيدز"، عن أحدث المعلومات والإحصائيات.

وأكدت وزارة الصحة على أهمية توحيد الجهود وتقديم الدعم للمصابين بهذا المرض. كما أشارت إلى أن هذا اليوم يمثل فرصة عالمية لرفع وعي المجتمع وتقليل الإصابة بهذا الفيروس. ويتم تقليل الإصابات من خلال تطبيق إرشادات الوقاية الذاتية.

في إقليم كوردستان، خلال الأشهر الإحدى عشر الماضية من عام 2025، أجرت وزارة الصحة حوالي 609,306 فحوصات مخبرية للكشف عن فيروس HIV هذه الفحوصات جزء من برنامج مكافحة مرض الإيدز، تُجرى الفحوصات للأجانب، قبل التبرع بالدم، وقبل الزواج، وللعاملين في الأماكن السياحية، ولعدة مجموعات أخرى.

ومن خلال نتائج الفحوصات، تم تسجيل 87 حالة إصابة جديدة، منها 64 حالة لأجانب ومواطنين من خارج الإقليم، و23 حالة أخرى لمواطنين ومقيمين في إقليم كوردستان. جميع المصابين المقيمين في الإقليم، والذين يبلغ عددهم الإجمالي خلال جميع السنوات 150 حالة، يخضعون للرعاية الصحية. ويتم تقديم العلاج والمتابعة اللازمة لهم بشكل مستمر.

وتدعو وزارة الصحة المواطنين إلى إجراء فحص فيروس الإيدز بشكل طوعي للاطمئنان على صحتهم. كما تدعو إلى تجنب السلوكيات الخطرة التالية:

- العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج

- إجراء الوشم في أماكن غير موثوقة

- استخدام الإبر والمحاقن المستعملة

- تعاطي المواد المخدرة

وأكدت الوزارة أن التوعية والتعرف على مرض الإيدز ومعرفة طرق انتقاله هي أقوى وسيلة للوقاية. ولحسن الحظ، فإن إقليم كوردستان يملك أدنى معدل إصابة مقارنة بدول العالم، ويعود ذلك إلى الالتزام بالقيم الاجتماعية والدينية، والالتزام ببرامج الوقاية.