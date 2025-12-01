858 عراقياً يغادرون مخيم الهول في الحسكة

منذ 9 دقائق

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الإدارة الذاتية في "شمال وشرق سوريا"، أن الدفعة الحادية والثلاثين من العائلات العراقية غادرت مخيم الهول في محافظة الحسكة، متجهة نحو الأراضي العراقية، وذلك ضمن عملية الإعادة المستمرة والمُنسقة.

وضمت هذه الدفعة 240 عائلة بإجمالي 858 شخصاً، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأشارت الإدارة إلى أن هذه العملية تتم بالتعاون مع اللجنة الأمنية ولجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب العراقي، وقد رافقت القافلة حماية أمنية مشددة حتى عبورها الحدود، في إطار الجهود العراقية لإغلاق ملف المخيم الذي يضم آلاف الأشخاص من جنسيات مختلفة.