العقار أم الذهب.. أيهما الاستثمار الأنسب في كوردستان؟

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- في ظل تقلبات الأسواق وتنوع خيارات الاستثمار، يواجه أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة في إقليم كوردستان حيرة في اختيار الوجهة الأنسب لأموالهم. وفي لقاء خاص على شاشة "كوردستان 24"، ناقش كل من بلال سعيد، المستشار في قطاع العقارات، والحاج هزار قادر سورجي، التاجر والخبير في سوق الذهب، الخيارات المتاحة ومستقبل الاستثمار في كل من قطاعي العقار والذهب.

العقار.. استثمار طويل الأمد بحاجة لقراءة متأنية

يرى بلال سعيد، مستشار العقارات، أن الاستثمار العقاري في إقليم كردستان، وتحديداً في أربيل، يتطلب دراية واسعة بطبيعة السوق. وأوضح أنه لا يوجد استثمار عقاري سريع الربح، بل هو دائماً رهان على المدى البعيد.

وأشار سعيد إلى أن "سوق العقار في كوردستان تأثر بشكل كبير بالتقلبات الأخيرة، حيث شهدت أسعار الأراضي في بعض المناطق ارتفاعاً ملحوظاً، مما جعل مبلغ 100 ألف دولار غير كافٍ لشراء عقارات مميزة في مواقع استراتيجية".

وأضاف: "الاستثمار في الشقق السكنية لم يعد مجدياً كما كان في السابق، بينما يبقى الاستثمار في الأراضي خياراً جيداً شريطة اختيار الموقع المناسب والسعر المدروس، حتى لو تطلب الأمر صبراً طويلاً لجني الأرباح".

كما نبه سعيد إلى غياب البيانات الدقيقة والموثوقة حول حركة سوق العقار، مما يجعل اتخاذ القرار الاستثماري أكثر صعوبة بالنسبة للمواطن العادي، الذي قد يقع ضحية لتقلبات السوق أو قلة الخبرة.

الذهب.. ملاذ آمن واستثمار سريع الربح

في المقابل، أكد الحاج هزار قادر سورجي، تاجر الذهب، أن الذهب يبقى الملاذ الآمن والأكثر استقراراً، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن الاستثمار في الذهب، وخاصة "الذهب الخام" مثل الليرات والسبائك، هو الخيار الأفضل للمستثمرين الصغار والمتوسطين.

وقال سورجي: "الذهب أثبت جدارته عبر التاريخ، ولم يخسر أي مستثمر في الذهب خلال الأشهر الستة الماضية، بل حققوا أرباحاً جيدة". وأضاف: "أنصح بشراء الذهب غير المصوغ (الخام) لتجنب دفع أجور الصياغة التي قد تقلل من هامش الربح عند البيع. كما أن الذهب يتميز بسيولته العالية، حيث يمكن تحويله إلى نقد في أي وقت وفي أي مكان، بخلاف العقار الذي قد يتطلب وقتاً طويلاً للبيع".

نصائح ذهبية للمستثمرين

اتفق الضيفان على ضرورة تنويع الاستثمار وعدم وضع "البيض كله في سلة واحدة". وأشار الحاج هزار إلى قاعدة المليارديرات التي توزع الثروة بين الذهب، العقار، السندات، والسيولة النقدية.

وفي ختام اللقاء، وجه بلال سعيد دعوة لاستغلال المناسبات الوطنية والأعياد في كوردستان لإطلاق حملات ترويجية وتخفيضات (على غرار الجمعة السوداء) لتنشيط السوق العقاری والتجاري، مما يعود بالنفع على المواطن والمستثمر على حد سواء.

بينما يظل العقار خياراً استثمارياً كلاسيكياً يتطلب نفساً طويلاً وخبرة في اقتناص الفرص، يبرز الذهب كخيار أكثر مرونة وسيولة، خاصة للمستثمرين الذين يبحثون عن الأمان والربح السريع نسبياً. ويبقى القرار النهائي مرهوناً بقدرة المستثمر المالية، مدى تحمله للمخاطر، والهدف الزمني لاستثماره.