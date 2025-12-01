آري نانَكلي: الهركيون أكثر وعياً من أن يُستغَلّوا لأغراض سياسية

منذ 6 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أوضح مسؤول الفرع الـ 16 في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، آري نانَكلي، أن هناك جهة خارجية تسعى إلى إثارة الفوضى في قضاء خبات وزعزعة الاستقرار.

مؤكداً أن أبناء عشيرة هركي أكثر وعياً من أن يُستغلوا لأغراض سياسية.

وأعرب نانكلي في تصريحٍ صحفي لـ كوردستان 24، عن خالص شكره لأهالي قضاء خبات، خاصة الهركيين، على دورهم في إحباط المؤامرات ومنع حدوث فتنة في المنطقة.

وأضاف أنهم تصدوا لخطط الجماعات المخربة في قضاء خبات.

وأكّد مسؤول الفرع الـ 16 في الديمقراطي الكوردستاني، أن "الهركيين متفانون وواعون جدًا، ولا يمكن استخدامهم لأغراض سياسية، اليوم هم يرفضون هذه المؤامرات، ونحن كذلك ضد أي مخطط يهدف إلى إثارة الفتنة أو تشكيل حشود".

وأشار إلى أن أعداء شعب كوردستان "لا بحبون أن يروا تجربة إقليم كوردستان وتقدمه، ويحاولون دائمًا إثارة الفوضى لتحقيق أهدافهم السياسية، لكن نواياهم لن تتحقق بهذه الطريقة".

وفي ختام حديثه، وجّه نانَكلي رسالةً إلى الاتحاد الوطني ووسائل إعلامه، قائلاً: يظنّون أنهم وجدوا عسلاً في الشجرة، وقد حاولوا مراراً وتكراراً دون جدوى، لذا على الحزب وبعض من حاولوا إثارة الفوضى في الموصل أن يدفنوا أحلامهم.