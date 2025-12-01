خورشيد هركي لـ كوردستان24: جهات خارجية تسعى لزعزعة استقرار إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال خورشيد هَركي، أحد أبرز وجهاء عشيرة الهَركية، إنّ التوترات التي تشهدها قرية لاجان تقف وراءها جهات خارجية تسعى لزعزعة استقرار إقليم كوردستان، مؤكداً ضرورة الوقوف صفاً واحداً مع الحكومة للتصدي لمحاولات الفوضى وإفشالها.

وفي تصريحٍ خاص لكوردستان24، اليوم الاثنين 1 كانون الأول/ديسمبر 2025، أعرب خورشيد هركي، وهو شخصية بارزة من عشيرة الهركية، عن "قلقه الشديد" إزاء ما حدث في قرية لاجان، معرباً عن أمله في إيجاد حل سريع للمشكلة.

وقال إن "جميع سكان قرية لاجان من أنصار الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وإنّ جميع الأطراف باتت على الخط الآن بهدف حل مشكلة القرية في أسرع وقت".

كما دعا خورشيد هركي أبناء عشيرته إلى التحلي باليقظة وعدم الانجرار وراء خطاب أو مواقف أي جهة كانت.

وأضاف: "هذه المكتسبات الكبيرة التي حققها إقليم كوردستان جاءت بدماء الشهداء، ونأمل ألا تذهب تضحياتهم سدى".

وبشأن مصفاة لاناز، أوضح أنّها البديل عن حقل كورمور الغازي في إقليم كوردستان، قائلاً: "عندما تعرض حقل كورمور للهجوم وتوقفت عملية إنتاج الغاز، تكفلت محطة لاناز بتوفير الغاز السائل لمحطات الكهرباء".

وشدد قائلاً: "يجب علينا جميعاً حماية مصفاة لاناز، فهناك أيادٍ خارجية تريد الإخلال بأوضاع إقليم كوردستان، وعلى المواطنين الوقوف مع الحكومة والتصدي لها".

ودعت الشخصية البارزة في عشيرة الهركية إلى إجراء تحقيق لكشف الجهة المتسببة في اندلاع المشكلة بقرية لاجان ومحاسبتها.

وجدّد خورشيد هركي التأكيد على أنه "لا أحد يمكنه التفريق بين أبناء عشيرة الهركية والحزب الديمقراطي الكوردستاني"، مشيراً إلى أن "سكان القرية معروفون بولائهم للحزب ونهج البارزاني".