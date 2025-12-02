السليمانية على موعد مع انطلاق أكبر معرض للمنتجات المحلية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن عضو اللجنة الإدارية لغرفة التجارة والصناعة في السليمانية، آرام بابان، اليوم الثلاثاء، 2 كانون الثاني 2025، خلال مؤتمر صحفي: “غدًا الأربعاء 3 كانون الثاني 2025، ستُفتتح الدورة الثالثة لمعرض (صنع في العراق) في المعرض الدولي بالسليمانية في منطقة تازه‌لوجه، وسيستمر لمدة أربعة أيام".

أشار آرام بابان إلى أن المعرض سيكون مفتوحًا يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا حتى 6:00 مساءً، وسيشكل فرصة ذهبية لأصحاب الأعمال للتعريف بعلاماتهم التجارية ومنتجاتهم، كما يعد فرصة جيدة للمواطنين لشراء المنتجات بشكل مباشر (من المنتج إلى المستهلك)، وللتجار ليكونوا وكلاء للمصانع المحلية.

وبحسب المعلومات، فقد سجّل أكثر من ألف تاجر من بغداد وجنوب العراق أسماءهم لزيارة المعرض.

من جانبه، قال حسين حمة كريم، نائب مدير العلاقات في المعرض الدولي بالسليمانية: "يُعد هذا المعرض حدثًا اقتصاديًا مهمًا، إذ يشارك فيه عدد كبير من المصانع الاستراتيجية في الإقليم والعراق، ممن لهم دور في تلبية احتياجات السوق".

وأكد أن هذا المعرض يمثل بوابة لبناء علاقات تجارية قوية، وتبادل الخبرات، وتوفير فرص عمل، وتسهيل توقيع الاتفاقيات بين الشركات المشاركة.