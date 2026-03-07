بزشكيان: مجلس القيادة وافق على عدم مهاجمة دول الجوار.. لكن بشرط!

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت 7 آذار/مارس 2026، عن توجه جديد في سياسة بلاده الخارجية تجاه المحيط الإقليمي، مقدماً اعتذاره لدول الجوار العربية عن الهجمات الإيرانية السابقة.

وأكد بزشكيان في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، أن "مجلس القيادة المؤقت" وافق على قرار يقضي بوقف استهداف دول الجوار تماماً، مشدداً على أن هذا الالتزام سيبقى قائماً ما لم تُستخدم أراضي تلك الدول كمنطلق لشن هجمات ضد إيران.

وفي سياق المواجهة المحتدمة مع القوى الدولية، شدد الرئيس الإيراني على أن طهران لن تستسلم للضغوط الإسرائيلية والأمريكية، تزامناً مع دخول العمليات العسكرية أسبوعها الثاني.

وقال بزشكيان بنبرة حازمة: إن الأعداء سيأخذون حلمهم باستسلام الشعب الإيراني معهم إلى القبر.

مؤكداً أن بلاده تمتلك الإرادة الكافية لمواجهة التحديات الراهنة رغم تعقيدات المشهد الميداني.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس تهدف فيه طهران، على ما يبدو، إلى تحييد جيرانها العرب وضمان عدم انخراطهم في الصراع الدائر، مقابل تقديم ضمانات أمنية بوقف أي عمليات عسكرية تستهدف أراضيهم.