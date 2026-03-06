أربيل تتجه لرقمنة توزيع غاز المنازل ومديرية النفط تدعو الوكلاء لاستكمال الإجراءات

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية النفط والمعادن في أربيل، أن عملية توزيع غاز المنازل داخل المدينة وأطرافها ستتحول قريباً إلى النظام الإلكتروني، داعيةً وكلاء المواد الغذائية إلى استكمال الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممکن.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان 24، قال سالار محمد، مسؤول التفتيش والمتابعة في مديرية نفط ومعادن أربيل: نسترعي انتباه جميع وكلاء المواد الغذائية داخل المدينة، من المركز 201 وحتى 212، بضرورة مراجعة شركة إصدار البطاقات الإلكترونية للوقود في أقرب وقت.

وأوضح محمد أن هذا التوجيه يشمل الوكلاء الذين لم يستصدروا بطاقات الوقود حتى الآن، مؤكداً أن قرار توزيع الغاز المنزلي عبر نظام البطاقة الإلكترونية سيُنفذ في المستقبل القريب.

وحول آلية التنفيذ، أشار المسؤول إلى أن العملية ستتم على مرحلتين:

المرحلة الأولى: تشمل المواطنين داخل مدينة أربيل وضواحيها.

المرحلة الثانية: تشمل المواطنين الذين تقع مراكز تموينهم (فورم الغذائية) ضمن المناطق المشمولة بالمادة 140، حيث سيتم إدراجهم ضمن النظام لاحقاً.