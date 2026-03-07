تعليق جميع العمليات في مطار دبي الدولي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مطار دبي، الأكثر ازدحاما في العالم من حيث حركة الطيران الدولي، السبت تعليق جميع عملياته بصورة موقتة بعد عملية اعتراض في الأجواء فوقه، في وقت قالت الإمارات أنها تتعرض لهجوم من إيران.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر إكس أنه "من أجل سلامة المسافرين والعاملين وأطقم شركات الطيران، تم تعليق العمليات بشكل مؤقت في مطار دبي الدولي".

وكانت حكومة دبي أفادت في وقت سابق على إكس "تعاملت الجهات المختصة في دبي مع حادثٍ محدود نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض ناجحة للدفاعات الجوية، دون تسجيل أي إصابات.

مؤكدة أن "لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حالياً بشأن تعرض مطار دبي الدولي لأي حادث".