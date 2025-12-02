الحسان يدعو إلى الإسراع في تشكيل حكومتي إقليم كوردستان والعراق

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، محمد الحسان، إلى تشكيل حكومة جديدة في إقليم كوردستان والعراق بأسرع وقت ممكن، تعمل على حل المشاكل العالقة بينهما وتحسين العلاقات الثنائية، معللاً ذلك إلى حاجة بغداد وأربيل إلى تنسيق مشترك على أساس الدستور.

جاء ذلك، خلال كلمةٍ له في مجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات في العراق.

وقال: هناك نحو مليون نازح في العراق، ولا يزال أكثر من 100 ألف إيزيدي من سنجار يعيشون داخل المخيمات بعد 11 عامًا، في وضع سيء للغاية، ولم يُنقذ بعضهم من داعش بعد.

وأضاف أنه على الرغم من تجاوز العراق للصراعات الداخلية، إلا أن المشاكل الأمنية والاقتصادية لم تُحل بشكل كامل حتى الآن.

وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق عن قلقه العميق إزاء الهجمات على المؤسسات العراقية، خاصة حقل كورمور للغاز، داعياً إلى ضرورة توقف فوري لتلك الهجمات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وقال الحسان إن الحكومة العراقية مسؤولة عن تنفيذ معايير حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المكونات والشباب والنساء، فضلاً عن حرية التعبير، التي تشكل أساس المجتمع الديمقراطي.

ودعا القادة العراقيين إلى احترام الفتيات ومنع الزواج المبكر وحل هذه القضية مع انتقال العراق إلى مرحلة جديدة مع الأمم المتحدة.

وقال: رغم أن مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ستنتهي أوائل العام المقبل، فإن تنسيقنا سيستمر، وستبدأ مرحلة جديدة، وسنواصل دعم العراق لإعادة بناء نفسه بالتشاور مع الأمم المتحدة بشأن القضايا الاقتصادية والمناخية وحقوق الإنسان والنازحين والشباب والمرأة.