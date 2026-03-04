بيان رسمي إسرائيلي حول نتائج العمليات العسكرية ضد أهداف إيرانية

منذ 12 دقيقة

أربيل (كوردستان24)-أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان صدر فجر اليوم الأربعاء 4 آذار/مارس 2026، عن إحصائية رسمية تتعلق بالعمليات العسكرية التي نفذها ضد أهداف في ایران، وذلك في ظل تصاعد التوترات المباشرة بين الجانبين.

وبحسب ما جاء في البيان، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته الجوية والصاروخية تمكنت من استهداف وتدمير نحو 300 منصة إطلاق صواريخ إيرانية. كما أشار التقرير إلى تنفيذ أكثر من 1200 غارة جوية وُصفت بالاستراتيجية، استهدفت مواقع عسكرية في عمق الأراضي الإيرانية.

وأوضحت الإحصائية الإسرائيلية أن العمليات شملت ضرب 2000 موقع عسكري واستراتيجي، تضمنت مستودعات للأسلحة، مراكز قيادة، ومنشآت لۆجستية، مشيرةً إلى أن الهدف من هذه التحركات هو إضعاف القدرات الهجومية والدفاعية للقوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري.

وفيما أكد الجانب الإسرائيلي عزمه مواصلة هذه العمليات حتى إنهاء ما وصفه بـ"التهديدات الصاروخية"، لا تزال المنطقة تشهد حالة من الترقب لمآلات هذا التصعيد، في حين لم يصدر عن الجانب الإيراني حتى الآن تعليق رسمي يؤكد أو يفند تفاصيل هذه الحصيلة.