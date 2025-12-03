القنصلية الأميركية بأربيل: بناء قنصلية جديدة لواشنطن سيُسهم في توفير بيئة آمنة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القنصلية الأميركية في أربيل، أن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب تعمل على نقل الشرق الأوسط إلى مرحلة من الاستقرار والازدهار.

وأكّدت القنصلية خلال منشورٍ لها في صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن "بناء قنصلية جديدة لواشنطن، سيُسهم في توفير بيئة آمنة لدعم مصالح الولايات المتحدة، ويؤكّد أن عراقاً قويّاً، آمناً، ومزدهراً سيكون سبباً في خدمة شعبه وخدمة الولايات المتحدة".

واليوم الأربعاء، افتتحت الولايات المتحدة الأميركية،المبنى الجديد لقنصليتها في أربيل.

وحضر مراسم الافتتاح، الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ونائب وزير الخارجية الأميركي مايكل ريكاس، وجمع من المسؤولين والدبلوماسيين.

ويضم المبنى الجديد أحدث الأنظمة الذكية لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، واستخدام الطاقة الشمسية والنظيفة لتوليد الكهرباء.

إلى جانب نظام حماية وأمن تحت الأرض، والحماية من الهجمات الجوية والصاروخية، وأنظمة الدفاع الجوي لمواجهة هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ.

وتتألف القنصلية الجديدة من عدة مبانٍ ومكاتب، فضلاً عن مساحة خضراء كبيرة ومواقف للسيارات، وتُعدّ أكبر قنصلية أميركية في العالم.

وفي 6 تموز 2018، أُرسي الحجر الأساس لمبنى القنصلية الأميركية الجديد في أربيل، والتي تقع على طريق مصيف صلاح الدين، بمساحةٍ إجمالية تبلغ 206 آلاف متر مربع.

وعملت شركة EYP الأميركية على بناء القنصلية الجديدة، ومن المقرر توظيف نحو 1000 شخص ضمن مجالات مختلفة.