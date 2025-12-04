الجيش الإسرائيلي يعلن التعرف على رفات الرهينة ما قبل الأخير المحتجز في غزة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس التعرف على هوية الرهينة ما قبل الأخير الذي كان محتجزا بعد تسلم رفاته، وهو مواطن تايلاندي.

وأفاد الجيش في بيان أنه "بعد استكمال عملية التعرف ... أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية عائلة سودثيساك رينثالاك باستعادة جثمانه لدفنه".

وذكر البيان أن العامل التايلاندي قُتل خلال هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ونُقلت جثته إلى قطاع غزة حيث احتجزتها حركة الجهاد الإسلامي.

وأشار إلى أنه كان في الـ42 من العمر عند مقتله.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس برعاية أميركية ودخل حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، سلّمت حماس آخر 20 رهينة على قيد الحياة، كما سلّمت حتى الآن رفات 27 من أصل 28 رهينة متوفين.

والجثة المتبقية في القطاع المدمر هي جثة الإسرائيلي ران غفيلي.

وفي المقابل، أفرجت إسرائيل عن نحو ألفي أسير فلسطيني كانت تحتجزهم، وأعادت جثامين مئات الفلسطينيين إلى قطاع غزة.

AFP