بموافقة رئيس الحكومة.. تخصيص 117 مليار دينار أخرى لمشروع طريق أربيل - كويسنجق

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت محافظة أربيل في بيان، اليوم الخميس الموافق 4 كانون الثاني 2025، أن مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، وافق على تنفيذ المرحلة النهائية من مشروع طريق أربيل – كويه (كويسنجق) بطول ثمانية كيلومترات، بتكلفة قدرها (117 مليار دينار).

وبتنفيذ هذه المرحلة، سيصل الطريق إلى وسط مدينة كويه ويرتبط بشارع المدينة الذي يبلغ عرضه 60 متراً، ومن المقرر تنفيذه في المستقبل.

وأضاف البيان أن هذا الجزء من الطريق، الذي يُكمل طريق أربيل - كويه باتجاه السليمانية، سيتم تنفيذه بنفس المواصفات الهندسية العالية، ويتكون من ثلاثة مسارات في كل جانب، ويشمل عدة جسور لتسهيل حركة المواطنين.

وأوضح البيان أن طريق كويه - أربيل يُعتبر من الطرق النموذجية في كوردستان، وهو مشروع استراتيجي للنقل في الإقليم، ويعد جزءاً من شبكة الطرق النموذجية التي تربط العاصمة أربيل بمحافظات السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة، كما يمتد من أربيل إلى محافظة دهوك.

وبقرار من مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كوردستان، تم البدء بمشروع طريق أربيل - كويه بتكلفة (560 مليار و446 مليون دينار)، وقد تم إنجاز نحو 30% من الأعمال حتى الآن.Bottom of Form