التخطيط: مليون ونصف وحدة سكنية مطلوبة لحل أزمة السكن في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التخطيط العراقية، أن 20 بالمائة من المواطنين يسكنون في بيوت مستأجرة، و5 بالمائة في العشوائيات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن "العراق يحتاج إلى 250 بناية مدرسية سنوياً لمواكبة الزيادة السكانية"، وفق ما نقلته وكالة (واع).

مبيناً أن "مؤشرات السكن تظهر أن أقل من 20 بالمئة من العراقيين يسكنون بالإيجار، فيما يقطن 5 بالمئة منهم في العشوائيات، وتعد هذه النسب مؤشراً للعجز في قطاع السكن".

وأضاف الهنداوي أن "نسبة الاكتظاظ داخل المساكن بلغت 29 بالمئة"، معتبراً أن تلك النسبة "تشكّل نحو ثلث سكان العراق".

موضحاً أن "مفهوم الاكتظاظ يقاس بإشغال الغرفة الواحدة من قبل 3 أشخاص فأكثر".

وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيط أن "العراق بحاجة فعلية إلى مليون ونصف المليون وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن وفك هذا الاكتظاظ".