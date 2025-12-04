بسابقة أكاديمية غريبة في العراق.. "فوز برشلونة" يمنح طلبة جامعة أهلية 20 درجة إضافية في الامتحان!

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- في واقعة طريفة وغير مألوفة أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، أقدمت تدريسية في إحدى الجامعات الأهلية العراقية على منح طلبتها "مكافأة دراسية" سخية، لا تتعلق بالتفوق العلمي أو صعوبة الأسئلة، بل احتفالاً بفوز نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم.

وتداولت صفحات طلابية وثيقة (رسالة إلكترونية) موجهة إلى الطلبة تحت عنوان "موسم الأفراح بدأ"، أعلنت فيها الدكتورة (التي تم التحفظ على اسمها) عن تقديم ما وصفته بـ "أولى هدايا التخرج".

وجاء في نص الرسالة المتداولة: "الدكتورة تهنئكم وتشارككم أفراحكم بمنح 20 درجة إضافية تضاف على امتحان (المد) لجميع الطلبة"، مبررة هذه الزيادة الكبيرة بأنها جاءت "بعد فوز برشلونة".

واختتمت الرسالة بعبارات الشكر من الطلبة للتدريسية على "مساهمتها في جعل فرحتهم أكبر وأجمل"، في إشارة إلى تزامن الفوز الرياضي مع الدعم الأكاديمي.

وبينما استقبل الطلبة القرار بترحيب واسع وفرحة عارمة، باعتبار الـ 20 درجة كفيلة بتغيير مسار نتائجهم بشكل جذري، أثار التصرف تساؤلات جدية في الأوساط الأكاديمية والتربوية حول معايير تقييم الطلبة في الجامعات الأهلية، ومدى خضوع توزيع الدرجات للأهواء الشخصية أو الانتماءات الرياضية للتدريسيين، بعيداً عن المستوى العلمي الحقيقي للطالب.

يُذكر أن وزارة التعليم العالي العراقية تضع عادة ضوابط صارمة لمنح الدرجات الإضافية (الكيرف)، والتي غالباً ما تكون في حدود ضيقة (5 درجات مثلاً) لمعالجة الحالات الحرجة، مما يجعل منح "20 درجة" دفعة واحدة سابقة قد تستوجب التوضيح من الجهات المعنية.