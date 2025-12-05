مسيّرة تضرب برجاً في الشيشان واندلاع حريق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ضربت مسيّرة الجمعة مبنى يضم مكاتب حكومية في جمهورية الشيشان الروسية، ما أدى إلى اندلاع حريق امتد على عدة طوابق، بحسب الإعلام الرسمي الروسي وتسجيلات مصوّرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

تستهدف أوكرانيا على نحو متكرر الجمهورية الروسية الواقعة في القوقاز لكن نادرا ما تصل مسيّراتها إلى المناطق الحضرية وخصوصا وسط العاصمة غروزني حيث وقعت الحادثة الجمعة.

ولم تؤكد السلطات المحلية ولا تلك الفدرالية الروسية الانفجار لكن شبكة "آر تي" الرسمية نقلت عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون قوله إن مسيّرة أوكرانية نفّذت الهجوم. ولم يتم الإعلان عن سقوط أي ضحايا.

أغلقت وكالة الطيران الروسية "روسافياتسيا" مطار غروزني في وقت سابق الجمعة على خلفية مخاوف أمنية استمرت بضع ساعات، بحسب ما أعلنت على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت عدة تسجيلات مصورة على شبكات التواصل الدخان يتصاعد من برج زجاجي حيث تهشمت النوافذ في خمسة طوابق.

ويعد القيام بأي عمل صحافي في الشيشان التي تصفها بعض المجموعات الحقوقية بأنها "دولة داخل الدولة" امرا شبه مستحيل نتيجة القيود التي تفرضها السلطات.

ويحكم رمضان قديروف الموالي للكرملين المنطقة ذات الغالبية المسلمة منذ العام 2007 ويطبّق إجراءات أمنية مشددة في ظل مخاوف من إمكانية تجدد نشاط الجهاديين بعد حربين أهليتين ضد روسيا في تسعينات القرن الماضي.

وذكرت وسائل إعلام روسية بأن المبنى يضم مجلس الأمن الشيشاني ويبعد حوالى 800 متر عن مقر إقامة قديروف كما يقع بجانب الفرع المحلي لجهاز الأمن الفدرالي الروسي.

دعم قديروف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه على أوكرانيا وأرسل آلاف الجنود الشيشانيين للقتال فيها.

المصدر: فرانس برس