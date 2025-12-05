رئيس حكومة إقليم كوردستان يبحث مع رئيس دولة الإمارات مستجدات المنطقة والتعاون الاقتصادي

منذ 23 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- في إطار زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 5 كانون الأول (ديسمبر) 2025، في العاصمة أبوظبي، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وجرى خلال الاجتماع، بحث المشهد العراقي العام عقب الانتخابات النيابية، ومناقشة آخر المستجدات والتحولات التي تشهدها المنطقة.

وأعرب رئيس الحكومة عن شكره وتقديره للدعم الإماراتي المستمر، مؤكداً رغبة الإقليم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية، كما ثمّن عالياً خطوة تعيين مبعوث إماراتي خاص للشؤون الاقتصادية مع إقليم كوردستان.

وقد اتفقت رؤى الجانبين على أهمية تمتين أواصر العلاقات بين إقليم كوردستان والإمارات وتعزيزها في شتى المجالات.