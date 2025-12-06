عشائر كربلاء تطالب بمراجعة مشاريع ما بعد 2019 ومحاسبة المقصرين عن الهدر وسوء الإدارة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- دعت سادات وشيوخ وقبائل كربلاء المقدسة الجهات الحكومية إلى الإسراع في استكمال تشكيل البرلمان الجديد والحكومة المنبثقة عنه، مؤكدين أن استقرار السلطة التشريعية والتنفيذية بات ضرورة لإعادة ضبط العمل الرقابي داخل المحافظات، وفي مقدمتها كربلاء.

وفي بيان رسمي صدر عن تجمع عشائر كربلاء، طالب الشيوخ بتشكيل لجان رقابية متخصصة تتولى مراجعة جميع المشاريع التي أُحيلت منذ عام 2019 وما بعدها، وهي الفترة التي شهدت غياب مجلس المحافظة وما ترتب عليه من فراغ رقابي واسع.

وأشار البيان إلى أن هذا الفراغ أسهم في تمرير عدد من المشاريع غير المجدية أو ذات الأولوية المتدنية، ما أدى إلى هدر الموارد وسوء إدارتها في وقت تحتاج فيه المحافظة إلى مشاريع حقيقية ترتبط بالخدمات والبنى التحتية واحتياجات المواطنين اليومية.

وأكدت العشائر ضرورة محاسبة المقصرين ممن تسببوا في سوء الإدارة أو إضاعة المال العام، داعين إلى وضع آليات واضحة لضمان أن تذهب الموازنات المحلية إلى مشاريع ذات جدوى اقتصادية وخدمية فعلية تخدم مستقبل المحافظة وتطلعات أبنائها.

ويأتي هذا الموقف العشائري في ظل تزايد المطالبات الشعبية بفرض رقابة أكثر صرامة على المشاريع الحكومية، وضمان عدم تكرار الإخفاقات التي رافقت سنوات غياب الرقابة المحلية في كربلاء وعدد من المحافظات العراقية.