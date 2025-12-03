كأس العرب: العراق يتصدر مجموعته بفوزه على البحرين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- تصدر المنتخب العراقي المجموعة الرابعة في كأس العرب لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره البحريني 2-1 في الدوحة.

على ملعب 974، سجل هدفي العراق، حامل الرقم القياسي بأربعة ألقاب عربية آخرها في 1988، إبراهيم لطف الله (10 خطأ في مرماه) ومهند علي (25) سيد هاشم عيسى (79) هدف البحرين التي أكملت اللقاء في لحظاته الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد ابراهيم الختال (90+3).

ولم يتأخر المنتخب العراقي بافتتاح التسجيل حين فقد الحارس البحريني إبراهيم لطف الله توازنه بعد تصديه لرأسية أيمن حسين، فلعب الكرة بقدمه ووضعها بالخطأ في مرماه (10).

ولم يكمل لطف الله المباراة بسبب إصابة، ما اضطر المنتخب البحريني إلى استبداله بعمر سالم (18).

ولعب سجاد جاسم كرة قوية من خارج المنطقة وصلت إلى مهند علي غير المراقب الذي حضّرها لنفسه وسددها مسجلا الثاني للعراق (25).

وتصدى سالم لتسديدة حسن عبد الكريم من خارج منطقة الجزاء (37)، ثم أنقذ زميله المدافع أمين بنعدي فريقه من الثالث بعد تسديدة من مهند علي (41).

وحاول محمد مرهون تقليص الفارق بتسديدة إلى جوار القائم الأيمن (42) ثم عبر مهدي حميدان من داخل المنطقة قريبة من القائم الأيسر (47)، قبل أن يرد المنتخب العراقي عبر تسديدة مهند علي ردّها الحارس على دفعتين (55).

وقلّص البديل سيد هاشم عيسى النتيجة بعد انطلاقة من الظهير الأيسر عبدالله الخلاصي وتمريره كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وضعها عيسى في الشباك (79).

وكاد مهدي عبد الجبار يدرك التعادل بتسديدة من داخل المنطقة ارتدت من الدفاع إلى ركنية (85)، قبل طرد الختال ببطاقة حمراء مباشرة.