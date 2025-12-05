نتائج قرعة كأس العالم 2026.. مجموعات نارية للمنتخبات العربية

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 عن تواجد المنتخبات العربية المشارك في البطولة بمجموعات قوية.

القرعة أجريت، الجمعة في العاصمة الأمريكية، واشنطن، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وللمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، سيشارك 48 منتخباً في البطولة.

كذلك، فهي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة بـ3 دول مختلفة، هي الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا.

وأسفرت القرعة عن وجود المغرب في مجموعة ثالثة نارية مع البرازيل، علماً بأن أول مباراة للمنتخبين في البطولة ستكون بينهما.

نتائج قرعة مجموعات كأس العالم 2026

المجموعة الأولى: المكسيك - جنوب أفريقيا- كوريا الجنوبية -

المجموعة الثانية: كندا - - قطر - سويسرا

المجموعة الثالثة: البرازيل - المغرب - اسكتلندا

المجموعة الرابعة: أمريكا - - أستراليا - باراغواي

المجموعة الخامسة: ألمانيا - - كوت ديفوار - الإكوادور

المجموعة السادسة: هولندا - اليابان - - تونس

المجموعة السابعة: بلجيكا - مصر - إيران -

المجموعة الثامنة: إسبانيا - - السعودية - أوروغواي

المجموعة التاسعة: فرنسا - السنغال - - النمسا

المجموعة العاشرة: الأرجنتين - الجزائر - النمسا -

المجموعة الـ11: البرتغال - - أوزبكستان - كولومبيا

المجموعة الـ12: إنجلترا - كرواتيا - - بنما

مواعيد مباريات كأس العالم 2026

ستنطلق منافسات كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو/ حزيران 2026

المباراة النهائية للبطولة ستقام يوم 19 يوليو/ تموز من نفس العام.