الصدر يدعو إلى "صلاة جمعة مليونية" في بابل

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- وجّه زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، دعوة عامة لأنصاره لإقامة صلاة جمعة موحدة في محافظة بابل.

واصفاً التجمع المرتقب بـ"المليوني" الذي يهدف إلى "إرهاب الأعداء" وإعلاء كلمة الدين.

وجاء في وثيقة صادرة عن الصدر، أنه "نظراً للمصلحة العامة وإحياءً لصلاة الجمعة التي سُقيت بدماء الشهيد الصدر ونجليه، وإعلاءً لكلمة الدين والمذهب، أجد من الضروري إقامة صلاة موحدة في عموم العراق، ولتكن هذا العام في محافظة بابل العزيزة".

ووضع الصدر شرطاً تنظيمياً لضمان الحشد الجماهيري في بابل، حيث وجه بأن "تبقى صلوات الجمعة مقامة في باقي المحافظات بسبعة أفراد فقط (إمام الجمعة وستة مصلين لا غير)"، وذلك لفسح المجال أمام أكبر عدد ممكن للتوجه صوب التجمع المركزي.

وخاطب الصدر أتباعه قائلاً: "ليكن تجمعاً مليونياً يرهب الأعداء كما عهدنا منكم ذلك، حباً بالوطن وطاعةً لحوزتكم الناطقة ووفاءً لدماء مرجعكم".

وختم بيانه بالتعبير عن ثقته الكبيرة باستجابة أنصاره وعدم التقصير في الحضور.