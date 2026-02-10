"إي - پسوولە".. كوردستان تلحق بركب التحول الرقمي العالمي لتعزيز الشفافية وقهر الروتين

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- لم يعد الدفع الإلكتروني مجرد رفاهية تقنية، بل تحول إلى ضرورة استراتيجية تعتمدها الحكومات لضبط مواردها المالية. في إقليم كوردستان، يبرز نظام "إي - پسوولە" (e-Psûle) كخطوة جوهرية نحو رقمنة الفواتير والمعاملات، واضعاً الإقليم على خارطة تضم أكثر من 100 دولة تعتمد هذا النظام عالمياً.

وتشير البيانات إلى أن هذا التوجه مدعوم بتاريخ طويل من الجهود الدولية، بدأتها الأمم المتحدة منذ ثمانينيات القرن الماضي عبر نظام "أسيكودا"، وتطور اليوم ليصبح لكل دولة هويتها الرقمية الخاصة؛ فمن "فاتورة" السعودية إلى "مناقصة" الإماراتية، وصولاً إلى "إي - پسوولە" في كوردستان، الهدف واحد: إنهاء عصر الأوراق والفساد.

خبراء اقتصاديون أكدوا أن دعم البنك الدولي لأكثر من 58 دولة في هذا المجال يعكس الأهمية القصوى لرقمنة المعاملات، حيث تساهم هذه الأنظمة بشكل مباشر في تقليص البيروقراطية (الروتين) وتوفير بيئة خصبة للاستثمار عبر تسهيل الدفع وضمان وصول الأموال إلى خزينة الدولة بشفافية تامة، مما يعزز من قوة المؤسسات واستدامتها أمام التحديات الاقتصادية.