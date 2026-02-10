نيجيرفان بارزاني يهنئ اتحاد الأدباء الكورد بمناسبة الذكرى الـ56 لتأسيسه

منذ 3 ساعات

اربیل (کوردستان24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيچيرفان بارزاني، اتحاد الأدباء الكورد بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لتأسيسه، وذلك في رسالة وجهها للمناسبة.

وجاء في رسالة رئيس الإقليم: "في هذه الذكرى، ننظر بتقدير وامتنان بالغين إلى تاريخ وعطاء اتحاد الأدباء الكورد الممتد لأكثر من نصف قرن. لقد كانوا في شتى مراحل النضال، بأقلامهم وفكرهم، حصناً حصيناً لحماية اللغة والآداب والهوية القومية والوطنية لشعب كوردستان، وكان لهم دور فاعل في توعية المجتمع".

وأكد نيچيرفان بارزاني في رسالته قائلاً: "لقد كان الأدباء دائماً نبراساً لترسيخ القيم الإنسانية وتعميق ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر. ونتطلع اليوم إلى دور فعال ومسؤول للأدباء، لتكون نتاجاتهم الجميلة بذرة للوئام ووحدة الصف وحماية المكاسب الديمقراطية والدستورية لإقليم كوردستان".

وفي ختام رسالته، قال رئيس إقليم كوردستان: "ننحني إجلالاً للأرواح الطاهرة للأدباء الشهداء وجميع الراحلين الذين أفنوا حياتهم في سبيل خدمة الكلمة الكوردية والحرية، طابت ذكراهم للأبد".