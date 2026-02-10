رئيس حكومة إقليم كوردستان يدشّن مشروع "إي-پسولة" (E-Psule)

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، وبمشاركة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال من الإقليم وعموم العراق، تقام الآن مراسم الإعلان عن مشروع "إي-پسولة" (E-Psule). .

ويُعد "إي-پسولة" منصة رقمية آمنة استحدثتها حكومة إقليم كوردستان لدفع الفواتير والوصولات إلكترونياً. تتيح هذه المنصة إتمام عمليات الدفع بسرعة وأمان عالٍ، وهي متاحة للخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما تتميز عمليات الدفع عبر المنصة بأنها مجانية بالكامل، حيث لا تُفرض أي رسوم إضافية أو عمولات على المستخدمين.