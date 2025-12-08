أسعار الذهب تصعد بفعل تزايد التفاؤل بخفض المركزي الأمريكي للفائدة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مستفيدة من تزايد التوقعات بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض الفائدة هذا الأسبوع، ما زاد من الضغط على الدولار.

المعدن الأصفر ارتفع في المعاملات الفورية بنحو 0.3% ليلامس مستوى 4207 دولارات للأونصة، وانخفضت العقود الآجلة تسليم ديسمبر 0.2% إلى 4236.30 دولار للأونصة.

الدولار تراجع ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في 6 أسابيع الذي لامسه في 4 ديسمبر، ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أرخص لحائزي العملات الأخرى.

التضخم في أمريكا ارتفع بشكل معتدل في سبتمبر بعد 3 أشهر متتالية من المكاسب القوية، ما يشير إلى فقدان القوة الدافعة في الاقتصاد في نهاية الربع الثالث حيث أدى ضعف سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة إلى كبح الطلب.

جاء ذلك في أعقاب بيانات رواتب القطاع الخاص التي أظهرت الشهر الماضي أكبر انخفاض في أكثر من عامين ونصف العام.

عززت التعليقات التي تميل للتيسير النقدي من عدد من مسؤولي المركزي الأمريكي التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

وفقا لأداة "فيدووتش" التابعة لسي.إم.إي فمن المحتمل بنسبة 88.4% خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع المركزي الأمريكي يومي 9 و 10 ديسمبر.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 58.25 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1646.56 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 1455.55 دولار للأونصة.

المصدر.. رويترز