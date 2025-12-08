هاجم زيلينسكي.. ترامب الابن يلوّح بانسحاب والده من أوكرانيا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- انتقادات أمريكية للأوضاع في أوكرانيا، ولكن هذه المرة على لسان نجل الرئيس دونالد ترامب.

دونالد ترامب الابن، انتقد الفساد في أوكرانيا وألمح إلى أن والده قد ينسحب من البلاد إذا لم تتوصل إلى السلام مع روسيا، بحسب موقع "بوليتيكو" الأمريكي.

وأكد دونالد، الابن الأكبر للرئيس دونالد ترامب، أن أوكرانيا تعاني منذ فترة طويلة من الفساد المستشري في صفوفها الرسمية، مشيرًا إلى أن هذا الفساد يُؤجج الحرب في كل من موسكو وكييف.

ووجّه ترامب الابن انتقاداتٍ حادة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يواجه أزمة سياسية بسبب تحقيق فساد طال بعض كبار مساعديه، وقدم أحد هؤلاء المساعدين، أندريه يرماك، استقالته مؤخرا.

وكان يرماك يقود المفاوضات الدولية لأوكرانيا في كثير من الأحيان.

ولم يتم اتهام زيلينسكي نفسه بالفساد، وفق ما نقلته صحيفة العين.

وقال ترامب الابن: "بسبب الحرب، ولأنه أحد أعظم المسوقين في كل العصور، ولم يكن بإمكان زيلينسكي أن يخطئ، وكان فوق اللوم".

وعندما سُئل عما إذا كان الرئيس الأمريكي يستطيع الانسحاب من أوكرانيا، قال ترامب الابن: "أعتقد أنه قد يفعل".

وأضاف "ما يميز والدي، وما يميزه أيضًا، هو كونه غير متوقع... يُجبر الجميع على التعامل بصدقٍ فكري".

ولطالما كانت علاقة الرئيس ترامب بأوكرانيا، وخاصة زيلينسكي، متوترة، وغالبًا ما يُظهر تعاطفه مع روسيا وزعيمها فلاديمير بوتين.

وقد دأبت إدارة ترامب على حثّ كلا البلدين على توقيع اتفاق سلام، لكن دون جدوى.

وقال ترامب الابن "نريد السلام. نريد وقف الموت".

ودافع ترامب الابن أيضًا عن الحملة العسكرية التي شنّها والده ضدّ عصابات المخدرات، بما في ذلك الغارات الجوية على قوارب في منطقة البحر الكاريبي يُزعم أنها تحمل مخدرات.

وقال إنّه لا يمكن تجاهل الوفيات الأمريكية التي تُسبّبها عصابات المخدرات.

وأضاف أن "هذا يشكل خطرا واضحا وحاضرا على الولايات المتحدة أكبر بكثير من أي شيء يحدث في أوكرانيا وروسيا".