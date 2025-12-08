15 مهاجراً لا يزالون مفقودين إثر مصرع 17 في غرق قارب قبالة كريت

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أفادت السلطات اليونانية وكالة فرانس برس بأن 15 من المهاجرين الذين غرق قاربهم السبت قبالة جزيرة كريت اليونانية لا يزالون في عداد المفقودين، بعدما عُثر على جثث 17 آخرين كانوا على متنه.

وأوضحت مسؤولة في المكتب الإعلامي لجهاز خفر السواحل اليوناني أن الناجيَين الوحيدَين من الغرق روَيا أن 15 شخصا سقطوا في البحر.

وأضافت أن عمليات بحث عن المفقودين جارية وتتولى تنسيقها شرطة الموانئ اليونانية.

وعُثر السبت على بُعد 26 ميلا بحريا جنوب غرب جزيرة كريت على 17 مهاجرا معظمهم سودانيون ومصريون جثثا داخل قاربهم الذي كان يتسرب إليه الماء بعدما فرغ جزئيا من الهواء.

ونقلت الناطقة باسم خفر السواحل عن الناجيَين قولهما إن "المحرّك توقف الخميس".

وبقي القارب بعدها يومين عرضة للأحوال الجوية السيئة، إذ شهدت جزيرة كريت، كمعظم أنحاء اليونان، أمطارا غزيرة وطقسا قاسيا يومي الخميس والجمعة.

وكان القارب الذي يحمل 34 شخصا انطلق الأربعاء من طبرق في ليبيا وفقا لسلطات الموانئ اليونانية.

وتخضع جثث المهاجرين السبعة عشر للتشريح راهنا لتحديد ملابسات وفاتهم، فيما رجّحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية السبت أن يكونوا لقوا حتفهم بسبب انخفاض حرارة الجسم أو الجفاف.

ورصدت سفينة شحن ترفع العلم التركي القارب بعد ظهر السبت، وأبلغت السلطات اليونانية.

وتوجّهت سفينتان تابعتان للجهاز وثالثة تابعة لوكالة فرونتكس الأوروبية وثلاث سفن عابرة، إضافة إلى مروحية سوبر بوما وطائرة تابعة لفرونتكس، إلى موقع الحادث.

وأشار الناجيان إلى أن القارب فقد توازنه بسبب سوء الأحوال الجوية ولم تكن فيه أية أغطية أو أغذية او سوائل.

وقال رئيس بلدية إييرابترا مانوليس فرانغوليس في تصريح لصحيفة نيا كريتي المحلية إن كل الضحايا كانوا من الشبان.

وأضاف "القارب الذي كان المهاجرون على متنه كان مفرغا من الهواء من الجانبين، ما أجبر الركاب على التكدس في مساحة محدودة".

ومنذ العام المنصرم، يحاول مهاجرون الوصول إلى جزيرة كريت، بوابة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، انطلاقا من ليبيا. لكن الرحلة البحرية محفوفة بالمخاطر.

ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل أكثر من 16770 شخصا يسعون للجوء في الاتحاد الأوروبي إلى جزيرة كريت منذ بداية العام، وهو عدد يفوق بكثير عدد الوافدين إلى أي جزيرة أخرى في بحر إيجه.

وشددت الحكومة اليونانية المحافظة سياستها المتعلقة بالهجرة مطلع تموز/يوليو بتعليقها النظر في طلبات اللجوء، وخصوصا طلبات الوافدين إلى كريت من ليبيا.

المصدر: فرانس برس