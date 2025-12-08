گوهدار شيخو: قطاع الصحة في زاخو يشهد تطوراً ملحوظاً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المشرف على إدارة زاخو المستقلة، گوهدار شيخو، أن قطاع الصحة في زاخو حقق تطوراً بارزاً ولم يشهد أي تقصير، مؤكداً أن المستشفيات الحكومية أصبحت اليوم بمستوى المستشفيات الأهلية.

وقال شيخو إنهم، وبناءً على توجيهات مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان، أولوا اهتماماً خاصاً لقطاع الصحة منذ تأسيس الإدارة، مضيفاً أن المستشفيات في زاخو وصلت الآن إلى مستوى رفيع من الخدمات.

وفي مؤتمر صحفي، أشار المشرف على إدارة زاخو إلى أنه عند زيارة مستشفى الطوارئ والمستشفى العام في زاخو، يمكن ملاحظة التطور الكبير في مستوى الخدمات.

مؤكداً أنها لا تقل شأناً عن باقي المستشفيات، بما فيها المستشفيات الأهلية في إقليم كوردستان.

كما شدّد شيخو على أن إدارة زاخو المستقلة حققت تقدماً في جميع القطاعات.

مضيفاً: الحمد لله، والشكر لرئيس الحكومة وكل كوادر الإدارة ومؤسساتها، إضافة إلى أهالي المدينة الطيبين والبيشمركة وأبطال هذه المنطقة الذين تعاونوا جميعاً لإيصال زاخو إلى هذا المستوى الذي نفخر به اليوم.