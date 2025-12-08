الإطار التنسيقي يوضح آخر مستجدات المشهد الوطني وخطوات اختيار رئيس الوزراء الجديد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أصدر الإطار التنسيقي بياناً عقب اجتماعّه الدوري المرقّم (٢٥٣) الذي عُقد في مكتب رئيس تحالف النهج الوطني، الدكتور عبد الحسين الموسوي، لمتابعة التطورات الوطنية ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.

واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع آخر المستجدات الأمنية والسياسية، مشدداً على أهمية مواصلة تنسيق الجهود لتعزيز الاستقرار ودعم متطلبات المرحلة.

وشهد الاجتماع مناقشات مهمة حول اختيار مرشح رئاسة الوزراء الجديد، حيث تم بحث الاتصالات الجارية مع القوى الوطنية وداخل الإطار التنسيقي، وتم الاتفاق على اعتماد مواعيد محددة لاستكمال إجراءات حسم الاستحقاقات.

كما أكّد البيان ترحيب الإطار التنسيقي بالخطوات التي تعزز العمل المشترك بين القوى السياسية، بما يسهم في توحيد المواقف تجاه التحديات الراهنة والحفاظ على المصلحة العليا للبلاد.

وفيما يلي نص البيان:

الإطار التنسيقي

الدائرة الإعلامية

8 كانون الأول 2025