تسليم 100 تلميذ نيجيري خطفوا الشهر الماضي إلى سلطات ولايتهم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تم تسليم نحو مئة تلميذ خطفوا من مدرسة كاثوليكية في نيجيريا الشهر الماضي إلى مسؤولي الولاية الاثنين، بحسب مراسلي فرانس برس، بعد يوم على تأمين السلطات إطلاق سراحهم.

اقتيد الأطفال إلى مقر حكومة ولاية النيجر على متن حافلات بيضاء اللون رافقتها نحو عشر مركبات عسكرية ومدرعة.

لكن مازال العشرات في عداد المفقودين من بين 315 تلميذا وموظفا خطفوا من المدرسة في ولاية النيجر الواقعة وسط شمال نيجيريا في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتمكن نحو 50 تلميذا من الفرار من خاطفيهم بعد وقت قصير من عملية الخطف.

وبحسب قائمة للأطفال المفرج عنهم اطلعت عليها فرانس برس، فإن معظم من أُطلق سراحهم تتراوح أعمارهم ما بين 10 سنوات و17 عاما، علما بأن المدرسة تعتني بأطفال في مرحلة الروضة أحيانا.

ولم تتضح بعد هوية الجهة التي خطفت الأطفال من مدرستهم الداخلية في قرية بابيري الريفية النائية ولا الظروف المحيطة بالإفراج عن المئة.

ورغم أن عمليات الخطف مقابل فدية تعد طريقة تستخدمها المجموعات الإجرامية والمسلحة لجني المال سريعا، سلّطت سلسلة عمليات خطف في تشرين الثاني/نوفمبر الضوء على الوضع الامني الصعب أساسا في نيجيريا.

المصدر: فرانس برس