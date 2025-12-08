جامعة صلاح الدين تطلق نظام إلكتروني في معاملات التسجيل والتخرج

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت جامعة صلاح الدين في أربيل، اليوم الاثنين 8 كانون الثاني 2025، عن تحويل جميع معاملات التسجيل العام إلى النظام الإلكتروني، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وقال سامان عبدالله، مسؤول الإعلام في جامعة صلاح الدين، لكوردستان24، إن الجامعة أكملت مشروع رقمنة إجراءات طلب وثائق التخرج.

مشيراً إلى أن الخريجين سيتمكنون من تقديم طلباتهم إلكترونياً ومن منازلهم، فيما ستصلهم الوثائق إلى عناوينهم دون الحاجة إلى مراجعة الجامعة.

وأوضح عبدالله أن الخطوة جاءت بتوجيه من رئيس الجامعة وبدعم من إدارة التسجيل العام ومركز تكنولوجيا المعلومات (IT).

مبيناً في الوقت ذاته، أن النظام الإلكتروني الجديد يشمل معاملات طلب الوثائق والدعم الخاص بمرحلة التخرج.

وأضاف أن النظام مخصص لطلبة وخريجي مرحلة البكالوريوس فقط، مؤكداً عقد اجتماع خاص مع مديري تسجيل الكليات لشرح آليات العمل وتوحيد الإجراءات قبل بدء تطبيق المشروع بشكل رسمي.