نادي المدى ينظّم جولة ثقافية إلى لالش ومعرض زاخو الدولي للكتاب

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- نظّم نادي المدى للقراءة في أربيل، بالتعاون مع معهد غوته الألماني، رحلة ثقافية شملت عدداً من المهتمين بالشأن الثقافي من مختلف مناطق إقليم كوردستان والعراق وكوردستان سوريا، وذلك يوم الجمعة 5 كانون الأول/ديسمبر 2025.

تضمنت الرحلة زيارة معبد لالش، المركز الروحي للديانة الإيزيدية، حيث قدم مختصون من أبناء المنطقة شروحاً حول رموز الديانة وطقوسها ومعابدها، وتجول المشاركون في أبرز معالم المعبد، من القباب المخروطية إلى الينابيع المقدسة والممرات الحجرية العريقة.

وانتقلت المجموعة لاحقاً إلى مدينة زاخو للمشاركة في فعاليات أول معرض دولي للكتاب يُقام في المدينة، والذي عرض مشاريع نشر محلية ودولية، وفتح نقاشات حول تحديات صناعة الكتاب وسبل جذب الشباب للقراءة، إضافة إلى الاطلاع على كتب بلغات متعددة.

وأكدت سيماف خالد محمد، من الفريق التنظيمي لنادي المدى، أن رسالة النادي للعالم "هي أن الثقافة ليست نشاطاً ثانوياً، بل جسراً يربط الناس ببعضهم"، مشيرةً في تصريحٍ لـ كوردستان24، إلى أن زيارة لالش وزاخو "تذكير بأن هذا البلد غني بتنوعه، وعلينا أن نحتفي بهذا التنوع ونحافظ عليه."

ويُعد نادي المدى للقراءة، الذي تأسس عام 2014 بمبادرة شبابية من كورد وعرب عراقيين وسوريين وبرعاية مؤسسة المدى، أحد أبرز الفعاليات الثقافية في أربيل، حيث نظم عشرات الحوارات الأدبية واستضاف شخصيات ثقافية عديدة، كما توسعت شراكاته لتشمل جهات محلية ودولية، من بينها معهد غوته للسنة الثانية على التوالي ما فتح آفاقاً جديدة أمام النادي على المستويين الثقافي والإقليمي.