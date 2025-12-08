أربيل ترفع جاهزيتها مع اقتراب منخفض "سوبرسيل" الماطر الاثنين والثلاثاء

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- رفعت الجهات الخدمية والأمنية في أربيل مستوى جاهزيتها، مع ترقّب دخول منخفض جوي قوي يحمل هطولات مطرية من نوع "سوبرسيل" يومي الاثنين والثلاثاء، وسط توقعات بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأكدت مراسلة كوردستان24، أن فرق البلدية والدفاع المدني والطوارئ ستكون في استنفار كامل حتى يوم الخميس، مع اعتماد خطة طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة تحسباً لأي طارئ قد ينجم عن الأمطار الغزيرة المتوقعة.

وبحسب الأرصاد الجوية، ستتأثر المنطقة اعتباراً من ظهر الاثنين وحتى الثلاثاء بموجة مطرية شديدة من نوع سوبرسيل، قد تصحبها أمطار غزيرة، سيول محلية، ورياح نشطة.

ورغم ذلك، لم تُسجّل حتى الآن أي حالات خطرة، وجاءت معدلات الأمطار ضمن الحدود الطبيعية.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، شهد مركز أربيل هطول نحو 16.4 ملم من الأمطار، ليرتفع إجمالي الموسم إلى 33.5 ملم، في مؤشر إيجابي للموسم الزراعي، فيما سُجّل أعلى معدل هطول في منطقة بارزان.

أما درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تنخفض يوم غد بمعدل يتراوح بين 4 إلى 6 درجات، لتصل العظمى في أربيل إلى 15 درجة مئوية، بعد أن بلغت اليوم 17 درجة.

ورغم تسبّب الأمطار في بعض الحوادث المرورية البسيطة نتيجة انزلاق الشوارع، تؤكد الجهات المختصة استعدادها الكامل للتعامل مع أي طارئ خلال الأيام المقبلة.