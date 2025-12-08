السعودية وقطر توقعان اتفاقية لإنشاء قطار سريع يربط الدولتين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- وقعت المملكة العربية السعودية وقطر الاثنين اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار سريع يربط عاصمتي الدولتين في أحدث مؤشر على تحسّن العلاقات بينهما بعد قطيعة استمرت سنوات.

وسيربط "قطار السعودية / قطر السريع" الرياض والدوحة، وفق بيان نشرته الصحافة السعودية الرسمية.

ومن المتوقع أن تشمل المحطات مدينتي الهفوف والدمام السعوديتين.

وستتجاوز سرعة القطار 300 كلم/ساعة وستستغرق الرحلة بين العاصمتين حوالى ساعتين.

وتستغرق رحلة جوية مباشرة بين المدينتين حوالى 90 دقيقة.

ومن المتوقع أن يخدم المشروع، المقرر إنجازه في غضون ست سنوات، 10 ملايين مسافر سنويا، وفق البيان.

وقع الاتفاقية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارته الرياض.

وتأتي الاتفاقية في إطار خطوات تشير إلى التحسن الكبير في العلاقات بين الدولتين في السنوات الماضية.

المصدر: فرانس برس