حجب لعبة لودو في العراق

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الاتصالات، حجب لعبة "لودو" داخل العراق، استناداً إلى الصلاحيات القانونية المخولة لها، وتنفيذاً لقرارات المحكمة الاتحادية العليا، وذلك في إطار حماية العائلة العراقية من مخاطر الابتزاز الإلكتروني والانتهاكات الأخلاقية.

وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إن القرار جاء بعد رصدٍ ومتابعةٍ مستمرة لسلسلة من المخالفات والانتهاكات المرتبطة باستخدام اللعبة، أبرزها ما يحدث داخل غرف الدردشة الخاصة التي تتيح تواصلاً مباشراً في بيئة وُصفت بأنها مهيّأة للاستغلال الجنسي والابتزاز الإلكتروني، فضلاً عن تداول محتويات غير أخلاقية تهدد الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وأضاف البيان أن نظام الرهانات داخل اللعبة ساهم في تفاقم الخلافات الأسرية بين الأزواج والزوجات، ودفع بعض المستخدمين نحو سلوكيات خطرة وغير مقبولة اجتماعياً، ما استدعى التدخل الرسمي لحماية النسيج الاجتماعي.

ويأتي قرار حجب لودو ضمن سلسلة إجراءات سابقة اتخذتها وزارة الاتصالات خلال السنوات الماضية، شملت حجب عدد من الألعاب الإلكترونية والتطبيقات منها لعبة "روبلكس" التي ثبت استخدامها في الابتزاز الإلكتروني، استدراج القاصرين ،نشر محتويات غير أخلاقية، إضافة إلى التحايل المالي والمقامرة غير المشروع.

وبررت الوزارة تلك الإجراءات حينها بكونها تندرج ضمن واجب الدولة في حماية الأمن الرقمي والأسري، لا سيما في ظل الارتفاع الملحوظ في جرائم الابتزاز عبر الإنترنت، واستغلال المنصات الترفيهية كوسيلة للتواصل غير الآمن.

وأكدت الوزارة في بيانها الأخير استمرارها في مراقبة المحتوى الرقمي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي منصة أو تطبيق يثبت تورطه في تهديد السلم الاجتماعي أو استغلال المستخدمين، خصوصاً فئة المراهقين والشباب.