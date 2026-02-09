بارزاني الخيرية تسيّر 27 شاحنة مساعدات إلى روجافا مقدّمة من وزارة المالية والاقتصاد بالإقليم

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- في إطار مهامها الإنسانية المستمرة، سيّرت مؤسسة بارزاني الخيرية قافلة مساعدات جديدة مقدمة من وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، ضمت 27 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية، متوجهة إلى مناطق مختلفة في غرب كوردستان (روج آفا)، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل النازحين.

وقال ممثل مؤسسة بارزاني الخيرية في إدارة زاخو المستقلة، محمد مهدي، إن هذه المساعدات التي وفرتها وزارة المالية تشمل قطاعات حيوية، أبرزها الجانب الصحي والأدوية، بالإضافة إلى المواد الغذائية والمستلزمات اليومية الأساسية.

يأتي إيصال هذه القافلة في وقت تعاني فيه المنطقة من نقص حاد في الخدمات الأساسية والاحتياجات الإنسانية الضرورية.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية، تمكنت مؤسسة بارزاني الخيرية حتى الآن من إيصال المساعدات عبر 396 شاحنة، شملت أكثر من 332 ألف لتر من الوقود ومئات الأطنان من المواد الغذائية والخدمات الصحية لسكان غرب كوردستان.

وساهمت هذه الجهود الإنسانية في دعم أكثر من 15 ألف شخص استفادوا من تلك المساعدات، وسط تأكيدات من المؤسسة باستمرار عملية إرسال القوافل الإغاثية خلال الفترة المقبلة.

وتعد مؤسسة بارزاني الخيرية من المنظمات الإنسانية الرائدة في المنطقة، ولعبت دوراً محورياً خلال السنوات الماضية في إغاثة المتضررين من الكوارث الطبيعية والحروب داخل إقليم كوردستان وخارجه.