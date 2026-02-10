مؤسسة بارزاني الخيرية تفتتح شبكة مكاتب لها في عموم سوريا

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن عضو الهيئة الإدارية في مؤسسة بارزاني الخيرية، رواج حاجي، اليوم الثلاثاء 10 شباط 2026، عن استكمال الإجراءات القانونية لافتتاح شبكة مكاتب جديدة للمؤسسة في مختلف المناطق السورية، مؤكداً انطلاق عملياتها الإغاثية بشكل رسمي وواسع.

وأوضح حاجي في تصريح لـ كوردستان 24، أن المؤسسة حصلت على تراخيص عمل رسمية من الحكومة السورية ووزارة الخارجية تغطي كافة الأراضي السورية.

مشيراً إلى أن العمل يتم بالتنسيق مع دائرة المنظمات في القامشلي والإدارة المحلية لضمان سير العمليات وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.

وبحسب المسؤول في المؤسسة، فقد باتت "بارزاني الخيرية" تمتلك اليوم شبكة ميدانية واسعة تضم مكاتب رسمية في كل من: دمشق، حلب، عفرين، الحسكة، القامشلي، ديريك، وعامودا، وذلك لإدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية.

واستعرضت المؤسسة حصيلة عملياتها منذ بدء نشاطها في "روج آفا" وحتى الثامن من شباط الجاري، حيث بلغت الإحصائيات ما يلي:

القوافل الإغاثية: تسيير 367 قافلة مساعدات.

الأمن الغذائي: توزيع نحو 90 ألف وجبة طعام ساخنة وسلال غذائية واحتياجات شتوية ومواد تنظيف على أكثر من 15 ألف عائلة.

قطاع الوقود: تأمين أكثر من 332 ألف لتر من الوقود لـ 9,064 عائلة لأغراض التدفئة والطهي.

القطاع الصحي: تقديم خدمات طبية وفحوصات وعلاجات أولية لنحو 8 آلاف شخص.

فرص العمل: توفير 906 فرص عمل مؤقتة لسكان المنطقة من خلال مشاريع المؤسسة المختلفة.

تأتي هذه الجهود المكثفة في وقت تعاني فيه المنطقة من تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية جراء النزاعات المستمرة، مما يجعل من استمرارية هذه المساعدات شريان حياة لآلاف الأسر المتضررة.