طقس العراق.. أمطار وسيول وتباين في درجات الحرارة

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة، وتوقعت هطول أمطار وسيولاً وتبايناً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الثلاثاء 9 كانون الاول 2025، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية عدا الأقسام الشرقية منهما فيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار، ويتحسن بعد الظهر مع احتمالية حدوث سيول في الأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، أما المنطقة الشمالية فيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (4-6) كم".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 12، دهوك 13، أربيل 14، نينوى وكركوك 15، صلاح الدين 18، ديالى والأنبار 19، بغداد وكربلاء المقدسة 20، النجف الأشرف وبابل وواسط وميسان 21، الديوانية 22، ذي قار والمثنى 23، البصرة 24".

وأضاف أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".

وأشار إلى أن "الجمعة المقبلة سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط زخات مطر في الأقسام الغربية منهما، أما المنطقة الجنوبية فيكون الطقس فيها صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".

وأوضح أن "طقس يوم السبت القادم سيكون غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ويكون غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً في المنطقة الجنوبية، مع تساقط أمطار متفرقة في عموم البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".